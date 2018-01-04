На западе Германии из-за циклона растет уровень воды в реках, нарушено судоходство

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Бурглинд", сопровождающийся шквалистым ветром и ливнями, спровоцировал рост уровня воды в реках на западе Германии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА, на некоторых водных артериях ограничено или полностью приостановлено судоходство.
Так, уровень воды в реке Рейн в черте Кельна достигает в настоящее время отметки в 6,8 м, что на 60 см выше нормы. Уже сейчас подтоплены набережные на юге города. Ожидается, что в течение дня уровень воды продолжит расти, если он превысит 8,3 м, то судоходство там будет полностью приостановлено.
Более напряженная ситуация на реке Мозель, которая является левым притоком Рейна, в особенности в районе городов Кобленц и Трир. "Тут все полностью перекрыто", - заявил представитель властей Кобленца Тобиас Шмидт.
Кроме того, в течение нескольких дней могут выйти из берегов реки Фульда и Лан, протекающие преимущественно по территории федеральной земли Гессен. Аналогичная ситуация наблюдается на некоторых реках в землях Баден-Вюртемберг и Бавария.
В ряде населенных пунктов уже ведутся приготовления к возможным наводнениям, возводятся временные защитные сооружения.-0-
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