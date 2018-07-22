На западе Ирана из-за землетрясения пострадали 20 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Ирана, в результате которого пострадали 20 человек, сообщают информагентства.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 76-и км к западу от города Керманшах и в 211-и км к северо-востоку от Багдада. Очаг землетрясения - на глубине 10 км.

Ранее сегодня на юге Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 5,4. Данных о пострадавших и разрушениях нет.-0-