На западе Ирана из-за землетрясения пострадали 20 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Ирана, в результате которого пострадали 20 человек, сообщают информагентства.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 76-и км к западу от города Керманшах и в 211-и км к северо-востоку от Багдада. Очаг землетрясения - на глубине 10 км.
Ранее сегодня на юге Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 5,4. Данных о пострадавших и разрушениях нет.-0-
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