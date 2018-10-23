На заводе по сборке ядерных боеприпасов в Техасе была объявлена тревога

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тревогу объявили 23 октября на предприятии по сборке ядерных боеприпасов в окрестностях Амарилло (штат Техас). Об этом сообщила администрация предприятия в своем Twitter.

Тревога была объявлена в связи с происшествием в сфере безопасности. Доступ на территорию предприятия был ограничен. В качестве меры предосторожности была направлена просьба о помощи в аппарат шерифа и в полицию Амарилло.

Во втором сообщении в Twitter администрация предприятия сообщила, что ситуация в сфере безопасности завершилась без инцидента. Подробности происшествия не сообщаются.

Предприятие расположено в 27 км к северо-востоку от Амарилло (штат Техас). На предприятии, находящемся в ведении министерства энергетики США, происходит сборка ядерных боеприпасов.-0-