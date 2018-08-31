Взрыв на заводе в Нижегородской области: погибли 3 человека

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В цехе оборонного завода в Нижегородской области РФ произошел взрыв, погибли три человека, судьба еще троих неизвестна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов региона.

Отмечается, что взрыв произошел во время технологического процесса в одном из цехов оборонного завода имени Свердлова в Нижегородской области. По предварительным данным, произошел взрыв вещества.

Предварительная причина - нарушение технологического процесса.

После взрыва возник пожар, его общая площадь составляет 100 кв.м. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности. На месте работают пожарные расчеты.

Завод имени Свердлова в Нижегородской области является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности.-0-