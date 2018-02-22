22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На здание посольства США в Черногории совершено нападение, сообщают информагентства.
Ночью 21 февраля неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице. После этого он подорвал себя.
Посольство США в Черногории рекомендовало своим гражданам избегать район диппредставительства. "Посольство США в Подгорице сообщает о продолжающейся ситуации, связанной с безопасностью, у здания посольства. Избегайте местонахождения в районе посольства до следующего уведомления", - говорится в заявлении на сайте миссии.-0-
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