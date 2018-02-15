На жилой улице Рима образовалась гигантская воронка

Прокуратура начала расследование по факту возникновения 10-метровой воронки на жилой улице в итальянской столице, в которую рухнули семь автомобилей.

В среду вечером в районе улицы Балдуина произошло обрушение части грунта во время строительных работ. Глубина воронки составила 10 метров. В результате инцидента никто не пострадал, но жильцов соседних зданий эвакуировали в качестве меры предосторожности.

Информационное агентство ANSA сообщило, что прокуратура опросила владельца недвижимости и компанию, занимающуюся строительством дороги, и начала следствие.

Среди возможных причин провала дороги - размытие участка водой, а также близость к строительной площадке.