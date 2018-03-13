Наблюдатели СНГ в день выборов в Меджлис планируют работать во всех велаятах Туркменистана

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели СНГ в день голосования на выборах депутатов парламента (Меджлиса) планируют работать во всех велаятах (территориально-административных единицах) Туркменистана и Ашхабаде, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.
Эксперты миссии провели анализ избирательного законодательства Туркменистана. Его результаты будут отражены в промежуточном отчете, который планируется опубликовать в начале следующей недели, проинформировали в штабе.
Продолжается формирование миссии. "Поданы документы на аккредитацию более 80 наблюдателей из восьми стран Содружества, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Исполнительного комитета СНГ. Среди них - депутаты национальных парламентов, руководители и члены избирательных комиссий стран Содружества, дипломаты, большинство из которых имеет опыт наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в странах СНГ", - рассказали в штабе миссии.
Парламентские выборы в Туркменистане назначены на 25 марта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.411 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.956 BYN
|1.961 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.435 BYN
|3.448 BYN