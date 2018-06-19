Наблюдательный совет Audi утвердил Брама Шота на посту исполняющего обязанности главы концерна

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет автоконцерна Audi официально снял Руперта Штадлера, задержанного в связи с дизельным скандалом, с должности руководителя компании. Исполняющим обязанности главы концерна был назначен Брам Шот, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Брам Шот ранее заведовал отделом продаж и маркетинга Audi.

Руперт Штадлер, обвиняемый в сопричастности к дизельному скандалу, задержан. По решению суда он был направлен в следственный изолятор.Руперт Штадлер занимал пост главы Audi на протяжении 11 лет. Прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении него по подозрению в мошенничестве и опосредованном подлоге и провела обыски в его квартире.-0-