7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начата экспертиза тел погибших в катастрофе Ми-8 в Красноярском крае, сообщают информагентства.

Останки 18 человек доставлены в Красноярск накануне. Ранее сообщалось, что у родственников погибших по месту жительства взяты пробы ДНК. Генетические данные уже переданы, эксперты приступили к идентификации.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело, расследование находится под контролем главного следственного управления СК России. Семьи погибших получат по миллиону рублей. Уже начались первые выплаты материальной помощи.

Крушение вертолета Ми-8 произошло 4 августа сразу после взлета, в двух километрах от места вылета. По предварительным данным, вертолет авиакомпании "Ютэйр", который перевозил вахтовиков с Ванкорского месторождения Роснефти, в полете задел винтом груз другого вертолета. После падения на землю произошло возгорание. В числе погибших 3 члена экипажа и 15 пассажиров, у них не было шансов выжить. По словам очевидцев, кабина вертолета выгорела полностью. 6 августа в Красноярском крае было объявлено днем траура. -0-