Надежду Савченко задержали в Украине

22 марта, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко задержана сегодня.
Отмечается, что на выходе из Верховной рады ей зачитали обвинение и вручили памятку задержанного.
Надежду Савченко отправили в управление Службы безопасности в Киевской области для составления соответствующего протокола. Ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.
Верховная рада ранее предоставила согласие на лишение депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко 15 марта в парламенте Украины заявил о наличии у следствия неопровержимых доказательств того, что Надежда Савченко лично планировала теракт в Верховной раде. В тот же день он направил в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.-0-
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