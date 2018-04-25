Наехавший на людей в Торонто водитель перед атакой оставил зашифрованное послание в соцсети

Задавивший людей в Торонто Алек Минассян перед тем, как совершить наезд, предположительно, оставил зашифрованное послание на своей странице в социальной сети. Об этом сообщает ТАСС.

Страница уже удалена. Правоохранительные органы не раскрывают подробностей, ссылаясь на тайну следствия.

В списке пострадавших значится 14 человек, это люди в возрасте от 20 до 80 лет.

По словам главного следователя провинции Онтарио доктора Дирка Хайера, полиция пока не может подтвердить личность ни одной из жертв. Сейчас следователи работают с семьями погибших.

Ранее сообщалось, что среди жертв есть гражданин Иордании и два гражданина Южной Кореи, но мэр Торонто Джон Тори заявил, что опознана только одна из жертв. Речь идет о молодой девушке Анне-Мари Д'Амико, которая работала в офисном центре недалеко от места инцидента, и чью гибель подтвердил ее работодатель.

В понедельник в 13:26 по местному времени на улице Янг в северной части Торонто микроавтобус выехал на тротуар и начал сбивать людей. Полиция задержала водителя - им оказался 25-летний Минассиан, проживающий в северном пригороде Торонто.