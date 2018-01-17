"Нафтогаз Украины" может возобновить закупку газа у российского "Газпрома" в I квартале 2018 года

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Нафтогаз Украины" может возобновить закупку газа у российского "Газпрома" уже в первом квартале 2018 года. Об этом в комментарии журналистам заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Укринформ.

"Я думаю, что да. Если все пойдет согласно плану, "Газпром" будет адекватным в вопросе имплементации решения Стокгольма, мы начнем покупать газ", - сказал Андрей Коболев.

По его словам, "Газпром" сейчас оспаривает в апелляционном суде Швеции часть решения Стокгольмского арбитража по делу по контракту купли-продажи газа. "Но это не мешает нам имплементировать решения, работать с ними, а потом увидеть, что "Газпром" обжаловал", - отметил Андрей Коболев.-0-