Найден затонувший в 1905 году крейсер "Дмитрий Донской"

17 июля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап - ТАСС/. Специалисты из Республики Корея заявили, что обнаружили броненосный крейсер "Дмитрий Донской", который входил в состав российского императорского флота и участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Поисками крейсера на протяжении нескольких лет занималась компания Shinil Group и, как отмечает агентство Ренхап, в итоге работа принесла результат. Сообщается, что корабль "Дмитрий Донской" находился на дне Японского моря недалеко от острова Уллындо, принадлежащего Республике Корея.

"Мы обнаружили корабль на глубине 434 м в 1,3 км от острова Уллындо. Мы также идентифицировали название корабля - "Дмитрий Донской" - на его корме", - рассказали в компании Shinil Group. Корпус корабля сильно пострадал в результате многочисленных попаданий снарядов во время боя с японцами, но палуба сохранилась в хорошем состоянии.

Shinil Group планирует позднее поднять корабль со дна Японского моря.

"Дмитрий Донской", спущенный на воду в 1883 году, принимал участие в Цусимском сражении, и, несмотря на многочисленные повреждения, вел бой до последней возможности. После проигранной битвы крейсер направился на север, во Владивосток, но его нагнали японские корабли, преследовавшие остатки российской эскадры. Не желая сдаваться, экипаж крейсера принял решение затопить корабль. Это случилось 29 мая 1905 года.

Цусимское морское сражение проходило в мае 1905 года в районе острова Цусим, оно является одним из центральных в Русско-японской войне.-0-