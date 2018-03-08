Найденный на Урале изумруд весом 1,6 кг назвали "Марьин дар"

В конце января на Малышевском руднике в Свердловской области Российской Федерации нашли изумруд весом 1,6 кг. Впоследствии пресс-служба компании "Ростех" объявила конкурс на имя находке.

Всего поступило свыше 2 000 предложений. Компания сформировала жюри, в которое вошли звезда команды КВН "Уральские пельмени" Юлия Михалкова, актриса Чулпан Хаматова, главный художник ювелирного дома "Кристалл мечты" Юлия Пузырева и шахтер Матвей Гришин, обнаруживший камень.

Финалистам конкурса подарят сережки с изумрудами, а победительнице вручат набор из серебряных сережек и кулона с изумрудами.