Найденный на Урале изумруд весом 1,6 кг назвали "Марьин дар"

В конце января на Малышевском руднике в Свердловской области Российской Федерации нашли изумруд весом 1,6 кг. Впоследствии пресс-служба компании "Ростех" объявила конкурс на имя находке.
Всего поступило свыше 2 000 предложений. Компания сформировала жюри, в которое вошли звезда команды КВН "Уральские пельмени" Юлия Михалкова, актриса Чулпан Хаматова, главный художник ювелирного дома "Кристалл мечты" Юлия Пузырева и шахтер Матвей Гришин, обнаруживший камень.
Финалистам конкурса подарят сережки с изумрудами, а победительнице вручат набор из серебряных сережек и кулона с изумрудами.
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