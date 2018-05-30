Найдено тело мужчины, погибшего при извержении Везувия почти 2 тыс. лет назад

Останки жителя древнеримского города Помпеи, который похоронила под собой лава извергавшегося Везувия в 79 году н. э., обнаружены во время раскопок в мертвом городе. Об этом сообщает агентство ANSA.

Ученые предполагают, что на момент гибели мужчине было около 35 лет, и он имел проблемы с ногой. В момент извержения вулкана он находился на улице.

Ранее в ходе раскопок ученые уже находили обугленные тела жертв Везувия, которые хорошо сохранились под слоем земли. Считается, что на момент извержения Везувия в Помпеях жили от 12 до 20 тыс. человек.

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Раскопки Помпеи продолжались на протяжении XVIII и ХIХ веков и продолжаются до наших дней.