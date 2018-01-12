Найдены украденные из отеля Ritz драгоценности на сумму более 4 млн евро

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская полиция обнаружила драгоценности, похищенные из ювелирного магазина в парижском отеле Ritz. Стоимость находки достигает 4,5 млн евро, сообщают информагентства.
Как выяснилось, сумку с украшениями уронил один из пяти грабителей, спешивший скрыться с места преступления на мотороллере.
10 января трое грабителей проникли в отель Ritz, разбили витрины бутика и похитили драгоценности. В отеле сработала сигнализация и вскоре выход был заблокирован, а преступники задержаны. Однако их сообщникам, ожидавшим снаружи здания, удалось бежать: один скрылся на автомобиле, другой - на мотороллере. Последний уронил сумку с добычей, которую впоследствии обнаружили полицейские. Автомобиль другого беглеца был позднее обнаружен в Саннуа, севернее Парижа.
Двоих злоумышленников до сих пор разыскивает полиция.-0-
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