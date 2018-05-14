14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налог на сахар могут ввести в Германии, сообщают информагентства.

Свыше 2 тыс. медиков и представителей организаций здравоохранения в Германии написали открытое письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой ввести налог на сахар.

В письме медики указывают, что употребление продуктов с высоким содержанием сахара может привести к развитию ожирения и сахарному диабету. Эксперты рекомендуют ввести налог на газированные напитки с высоким содержанием сахара и запретить рекламу таких продуктов, которая направлена на детей.

Подобный налог уже действует в Мексике, Португалии, Франции и Венгрии. Совсем недавно, с апреля 2018 года, налог на сахар в безалкогольных напитках был введен в Великобритании. Налогом в 18 пенсов за литр облагаются безалкогольные напитки с содержанием сахара выше 5 г на 100 мл. При содержании сахара выше 8 г на 100 мл применяется повышенная ставка - 24 пенса за литр. Исключение составляют натуральные соки и сиропы, сладость в которых обусловлена природным содержанием сахара в исходном сырье. Также налог не платят производители молочных напитков.

Мэр британской столицы Садик Хан пошел дальше и ввел запрет на рекламу фастфуда в общественном транспорте. Он также запретил открывать новые рестораны быстрого питания в радиусе 400 м от школ.-0-