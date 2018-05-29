Нападение в Льеже является терактом

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападение в Льеже (Бельгия) является терактом. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на представителей бельгийской полиции.

Сегодня утром неизвестный расстрелял двоих полицейских в бельгийском Льеже. Согласно предварительной информации, также погиб один прохожий. Два человека были ранены.

При перестрелке в бельгийском Льеже погибли три человека Неизвестный открыл огонь в кафе, расположенном на бульваре Аврой в центральной части Льежа. Затем нападавший взял в заложницы женщину и укрылся в здании находящегося поблизости лицея.

Отмечается, что нападавший ликвидирован.

Расследование инцидента взял под контроль Федеральный антикризисный центр королевства, который занимается борьбой с терроризмом и тяжкими уголовными преступлениями, написал в Twitter глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

Согласно информации СМИ, льежского стрелка зовут Бенджамин Эрман, он родился в 1982 году. За день до трагедии, 28 мая, мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал срок за уголовные преступления. В тюрьме он общался с "радикализованными заключенными". Полицейские остановили злоумышленника для проверки документов, в это время он сумел выхватить оружие у одного из них и несколько раз выстрелил в упор. Затем преступник укрылся в здании находящегося рядом лицея, где взял в заложники одного человека.-0-