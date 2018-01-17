Напавшие в Перми на школьников подростки пытались покончить жизнь самоубийством

17 января, Пермь /БЕЛТА - ТАСС/. Подростки, напавшие в Перми на школьников, пытались покончить жизнь самоубийством, сообщил старший помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарев.

"Состояние их следующее: у одного повреждения незначительные в области горла, у второго - более тяжкие", - сказал Алексей Пономарев, добавив что оба подростка живы.

Ранее сообщалось, что суд Перми арестовал на два месяца двух зачинщиков инцидента с применением холодного оружия в пермской школе №127. Подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство по предварительному сговору. После выписки из больницы они будут переведены в СИЗО.

Два выездных заседания суда по ходатайству об избрании меры пресечения участникам инцидента состоялись в пермской городской клинической больнице №4. Заседания проходили в двух палатах, судей на процессах также было два, так как подростки находятся в разных палатах. Следователь и судьи отказались комментировать и озвучивать решение суда.-0-