NASA с помощью ливней предскажет образование оползней по всему миру

Проблема оперативного оповещения возможности появления природных катаклизмов во всех странах мира стоит очень остро. Прогнозирование точки, в которой стоит ожидать природное явление разрушительной силы позволит избежать гибели людей, разрушения зданий, экономического ущерба. Оползни относятся к таким опасным явлениям. Сильные ливни подмывают склоны, они смывают вниз массы горных пород. В результате - разрушения строений и инженерных коммуникаций, гибель людей.
В США сотрудники Центра космических полетов имени Годдарда NASA Томас Стэнли (Thomas Stanley) и Далия Киршбаум (Dalia Kirschbaum) создали специальную компьютерную модель, способную формировать ближнесрочный прогноз о появлении оползней. Основой прогноза станет сводная информация об осадках, которые выпадают во всем мире на протяжении целой недели.
Новая компьютерная программа оценит эти данные и сможет вычислить вероятность возникновения средних и крупных оползней в режиме реального времени. Точность прогноза составит 60 процентов.
Подобные системы используются для отслеживания цунами, ураганов, смерчей.
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