Наследники Харпер Ли подали в суд на авторов бродвейского спектакля "Убить пересмешника"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители наследственного фонда американской писательницы Харпер Ли подали в суд на авторов готовящегося спектакля по мотивам ее романа "Убить пересмешника", который будет поставлен на нью-йоркском Бродвее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Представители фонда считают, что вариант сценариста Аарона Соркина, который занимался театральной адаптацией романа "Убить пересмешника", слишком сильно разнится с первоисточником. Истцы недовольны трактовкой главного персонажа книги - адвоката Аттикуса Финча, защищающего в суде темнокожего парня. По их словам, Финч в адаптации изображен наивным и несведущим о расизме человеком, а не героическим борцом с несправедливостью.

В фонде утверждают, что создатели спектакля нарушили свои контрактные обязательства, слишком сильно отклонившись от духа книги. В связи с этим наследники писательницы Харпер Ли просят суд признать за ними право утверждения окончательной версии постановки.

Продюсер готовящегося спектакля Скотт Рудин при этом заявляет, что его компания может менять сюжет книги так, как сочтет нужным. По его словам, роман вышел почти 60 лет назад, а он не мог продюсировать заведомо устаревший спектакль, поэтому изменения были необходимы.

Предварительные показы спектакля "Убить пересмешника" начнутся в ноябре 2018 года, а официальная премьера - в декабре. Режиссером постановки станет обладатель премии "Тони" Бартлетт Шер.

Роман "Убить пересмешника" был издан в 1960 году, через год Харпер Ли получила за свою работу Пулитцеровскую премию. В 1962 году роман был экранизирован режиссером Робертом Маллиганом. В 1999 году книга была названа "Лучшим американским романом столетия" по версии "Библиотечного журнала" (США). Американская писательница умерла в феврале 2016 года.-0-