14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристическая компания "Натали Турс" объявила о приостановке операционной деятельности, сообщается на сайте туркомпании.
"Компания "Натали Турс" приостановила свою операционную деятельность", - говорится в сообщении.
"Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров. Ранее компания сообщила об аннуляции всех туров с 4 июля из-за финансовых проблем.
По информации Минспорта, в Беларуси компанией "Натали Турс" было продано около 400 туров, которые впоследствии были аннулированы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3554 BYN
|2.34 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0707 BYN
|2.051 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.0415 BYN
|3.061 BYN
|3.082 BYN