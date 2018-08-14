14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристическая компания "Натали Турс" объявила о приостановке операционной деятельности, сообщается на сайте туркомпании.

"Компания "Натали Турс" приостановила свою операционную деятельность", - говорится в сообщении.

"Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров. Ранее компания сообщила об аннуляции всех туров с 4 июля из-за финансовых проблем.

По информации Минспорта, в Беларуси компанией "Натали Турс" было продано около 400 туров, которые впоследствии были аннулированы.-0-