Нацбанк Украины прекращает чеканить мелкие монеты

14 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. С 1 июля 2018 года в Украине будет применяться правило округления общих сумм наличных расчетов, сообщил и.о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий во время презентации оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.
"Национальный банк принял решение, что с 1 июля 2018 года в Украине будет применяться правило округления общих сумм наличных расчетов. Это означает, что Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек", - сказал Яков Смолий.
При этом он отметил, что монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа.
"Для упрощения расчетов будут устанавливаться правила округления общей суммы покупки. При безналичных расчетах округление не будет осуществляться. Украинцы и дальше смогут использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 копеек. Применение правил округления Национальным банком согласовано со всеми государственными органами", - отметил Яков Смолий.-0-
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