Националисты напали на здания Альфа-Банка, Сбербанка и Россотрудничества в Киеве

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН) выбили окна в офисе Сбербанка России и забросали камнями здание Россотрудничества в Киеве, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Руководитель колонны ОУН призвал активистов громить российский банк подручными средствами, после чего десяток активистов стали бросать в окна банка кирпичи.

Затем колонна направилась к зданию Россотрудничества. В окна полетели камни и металлические предметы. Также активисты напали на офис Альфа-Банка, но были остановлены силами спецназа.

Пока не сообщается, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Сегодня в Киеве были усилены меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий. С утра в столице перекрыты центральные улицы, по периметру от "майдана" и Крещатика в примыкающих к ним улицах и дворах находятся автобусы с представителями силовых ведомств, автозаки, дежурят машины скорой помощи. На Крещатике, "майдане", Европейской площади выборочно проверяют прохожих металлоискателями.-0-