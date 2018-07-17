Наводнение в Нигерии: погибли 44 человека

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Нигерии в результате наводнения погибли 44 человека, 20 числятся пропавшими без вести, сообщают информагентства.
Основной удар стихии пришелся на нигерийский штат Кацина. Из-за ливневых дождей из берегов вышла река Джибия, уровень воды поднялся на три метра.
По последним данным, наводнением уничтожены около 500 домов, сотни людей остались без крыши над головой. В район бедствия направлены грузовики с гуманитарной помощью.-0-
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