Наводнение в Нигерии: погибли 44 человека

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Нигерии в результате наводнения погибли 44 человека, 20 числятся пропавшими без вести, сообщают информагентства.

Основной удар стихии пришелся на нигерийский штат Кацина. Из-за ливневых дождей из берегов вышла река Джибия, уровень воды поднялся на три метра.

По последним данным, наводнением уничтожены около 500 домов, сотни людей остались без крыши над головой. В район бедствия направлены грузовики с гуманитарной помощью.-0-