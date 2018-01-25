Наводнение в Париже: Сена вышла из берегов, люди передвигаются на лодках

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Франции из-за проливных дождей из берегов вышла река Сена, на некоторых улицах города можно увидеть, как люди передвигаются на лодках, сообщают информагентства.
Уровень воды в Сене уже превысил отметку в 5 м. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация ухудшится, уровень воды поднимется до 6,2 м.
Сейчас в городе частично ограничено движение наземного транспорта, с перебоями работает метро.
Власти уже объявили в городе желтый уровень тревоги. Жителей просят соблюдать меры предосторожности, а также не оставлять в подвалах ценные вещи.
Есть опасения, что в результате наводнения могут быть затоплены и подвалы Лувра. Администрация музея в качестве превентивной меры распорядилась закрыть для посещения некоторые залы.-0-
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