Наводнение в Венеции повредило мозаику в соборе Святого Марка

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячелетний мозаичный пол в соборе Святого Марка пострадал из-за наводнения в Венеции, сообщает итальянское агентство ANSA.

Собор Святого Марка является одним из символов Венеции. Отмечается, что уровень воды в помещении собора достигал 90 см. От поступившей воды также пострадали византийские двери, мрамор и колонны.

Кроме того, были повреждены два гобелена знаменитого испанского художника Хуана Миро из-за затопления канализационными водами выставочного зала в венецианском Палаццо Дзагури. Стоимость каждого гобелена составляет 500 тыс. евро. Произведения уже отправлены на реставрацию.

Ранее сообщалось, что сильный ураган и шторм обрушились на Италию. Из-за экстремальных погодных явлений в стране погибли 12 человек. Крайне сложная обстановка сложилась в Венеции, исторический центр которой оказался затоплен почти на 75%. Как сообщали местные власти в Twitter, уровень воды поднялся на 156 см выше уровня моря. Было остановлено движение водных трамваев по Большому каналу, закрыта для посещения площадь Сан Марко.

Собор Святого Марка (Basilica di San Marco) - кафедральный собор Венеции, представляющий собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе. Расположен на площади Святого Марка. Собор украшен многочисленными мозаиками, выполненными в византийском стиле. Он является местом нахождения мощей апостола Марка и множества ценных предметов искусства. В 1987 году собор в числе прочих венецианских памятников вошел в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-