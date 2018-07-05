Назарбаев дал старт работе биржи Международного финансового центра "Астана"

5 июля, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня символическим ударом в гонг запустил работу биржи Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

"Я поздравляю с тем, что эта долгожданная минута наступила, и наш Международный финансовый центр отныне находится в действии. Хочу искренне поблагодарить всех присутствующих здесь участников центра, наших дорогих гостей за их внимание и время, которые они уделили нам сегодня", - отметил глава государства на церемонии открытия МФЦА.

Президент Казахстана подчеркнул, что центр будет работать как с резидентами, так и нерезидентами страны, участники МФЦА будут иметь доступ к капиталам не только Казахстана, но и всего региона в целом. Глава государства сообщил, что для привлечения международных участников в МФЦА созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Правовой статус МФЦА закреплен Конституционным законом, а официальным языком является английский. Участникам МФЦА предоставляются налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютные, визовые и трудовые режимы.

"Это единственный центр в регионе, работа которого основана на английском праве. Независимый суд, международный арбитражный центр гарантируют справедливость и защиту прав сторон", - сказал Нурсултан Назарбаев. Президент добавил, что в деятельности биржи участвуют американская биржа NASDAQ и Шанхайская фондовая биржа.

Официальное открытие МФЦА является основным мероприятием форума Astana Finance Days. Здесь собрались главы государств и крупных международных компаний, политики, эксперты из научных кругов и аналитических центров. В рамках Astana Finance Days МФЦА подписал меморандумы о взаимопонимании с Управлением регулирования финансовых услуг Катарского финансового центра, ERG, Межгосударственным банком по СНГ. Фонд Шелкового пути подписал документы для получения статуса акционера биржи МФЦА.

Закон о создании МФЦА Нурсултан Назарбаев подписал в декабре 2015 года. Его деятельность направлена на создание привлекательной среды для инвестирования, развитие рынка ценных бумаг Казахстана, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. МФЦА также намеревается развивать в стране рынки страховых, банковских услуг и исламского финансирования. В центре уже зарегистрировано 55 компаний, до 2020 года планируется увеличить их количество до 500. Финцентр сотрудничает с крупными финансовыми институтами - Всемирным банком, МВФ, ЕБРР, АБР, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, новым Банком развития стран ШОС.-0-