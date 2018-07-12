Назарбаев получил право пожизненно возглавлять Совбез

12 июля, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", согласно которому первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пожизненно принадлежит право возглавлять Совбез, вступил в силу. Документ опубликован в газете "Казахстанская правда".

В законе отмечается, что "первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя".

Документ определяет правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совета безопасности Казахстана. В мае текущего года он был принят парламентом. Президент Казахстана подписал его 5 июля. Конституционный совет признал документ соответствующим Конституции.

Совет безопасности является конституционным органом, образуемым Президентом Казахстана и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

"Решения Совета безопасности и председателя совета являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами Республики Казахстан", - говорится в документе.

Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.-0-