17 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил разработать единые правила для криптовалют в ходе Астанинского экономический форума.

"Еще один вопрос - использование и регулирование криптовалют. Большинство стран активно изучают возможности их адаптации в текущей конфигурации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненны действия государств. Эти разрозненности приведут к неэффективности. Необходимо приступить к разработке общих правил", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также отметил, что феномен криптовалют и технологии блокчейн, по всей видимости, повлекут кардинальные изменения для финансового рынка, включая банки.

"По мнению экспертов, 200 из 500 крупнейших компаний исчезнут в ближайшие десятилетия. В то же время, цифровизации сопутствует рост киберпреступности - она в 2017 году признана самой серьезной угрозой бизнесу, хотя годом ранее занимала в списке лишь пятую строку. Безусловно, эти и другие факторы обуславливают стремление стран не оказаться в цифровой провинции. Мы же адаптируемся к этой новой реальности: запущена программа Цифровой Казахстан, ее реализация обеспечит развитие цифровой инфраструктуры", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

По его словам, именно цифровизация является первым мегатрендом всех аспектов деятельности человека.

"На наших глазах стремительно создается новая модель экономики, в которой оцифрован не только бизнес, но и вся жизнь общества. Достижение критической массы новых технологий меняет базовые факторы, определявшие до этого конкурентоспособность стран. Самообучаемые электронные системы, контролирующие и улучшающие производство, стали обыденным явлением. К 2030 году искусственный интеллект увеличит мировую экономику на $16 трлн", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, глава государства отметил, что пришла пора начать обсуждение контуров новых правил международной торговли.

"Участившиеся пренебрежения существующими нормами показывают необходимость достижения нового консенсуса, который будет соответствовать реалиям", - сказал президент.-0-