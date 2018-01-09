Назарбаев рассказал о применении цифровых технологий в Казахстане

9 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов рассказал о применении цифровых технологий в Казахстане.

"Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ, новые методы строительства, повышение требований энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев", - подчеркнул президент, представляя 10 основных задач, отмеченных в новом Послании народу страны, которое будет опубликовано 10 января.

Глава государства отметил, что цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг и господдержки, более полно учитывать потребности граждан. "Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также подчеркнул, что внедрение технологий "Смарт-сити" позволит эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов.

Среди основных задач, которые предстоит реализовать Казахстану, Нурсултан Назарбаев также отметил необходимость значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. "Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производств", - сказал он.

Кроме того, по словам главы государства, необходимо поднять агропромышленный комплекс на новый технологический уровень. "Это должно резко повысить производительность труда и экспорт переработанных продуктов в сельском хозяйстве", - отметил Нурсултан Назарбаев.-0-