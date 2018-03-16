Назарбаев встретился с главами МИД стран - гарантов астанинского процесса по Сирии

16 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министрами иностранных дел стран - гарантов астанинского процесса по Сирии (России, Ирана и Турции), сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана отметил наличие ряда договоренностей по прекращению огня, достигнутых в ходе астанинского процесса.
"Конфликт создал общую неблагоприятную обстановку во всем регионе. Тем не менее, астанинский процесс вселил надежду в скорейшее прекращение войны и кровопролития в Сирии. Астанинские переговоры активизировали Женевский процесс", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность президенту Казахстана за предоставленную площадку в Астане и указал на важность поиска решения конфликта в Сирии. Он отметил, что переговоры в Астане способствовали поиску путей урегулирования сирийского конфликта, а также подчеркнул важность астанинской площадки в контексте создания комфортной политической атмосферы.
"Астана дала старт процессу, который признан всеми. Главное то, что астанинская площадка стимулировала усилия в рамках сирийского урегулирования по всем направлениям. Это и борьба с террористами, и создание зон деэскалации, где режим прекращения боевых действий позволил существенно снизить уровень насилия. Кроме того, это и более эффективное решение гуманитарных вопросов", - сказал Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу также отметил эффективность астанинского процесса и выразил свою приверженность данному переговорному формату. Он подчеркнул необходимость поиска политического решения конфликта в Сирии.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что, несмотря на существующую проблему в Восточной Гуте, в целом сторонам удалось понизить уровень вражды и насилия в Сирии.
Сегодня в Астане прошли переговоры министров иностранных дел стран - гарантов перемирия в Сирии, в ходе которых были подведены итоги года работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию.-0-
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