Названа предварительная причина крушения самолета в Мексике

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительной причиной крушения самолета Embraer 190 в Мексике стал резкий порыв ветра. Как сообщают информагентства, об этом заявил на пресс-конференции Хосе Росас Аиспуро, губернатор штата Дуранго.

Губернатор отметил, что при взлете пассажирский самолет внезапно подвергся воздействию сильного порыва ветра, поэтому резко снизился и ударился о землю левым крылом. Два двигателя были выведены из строя. В результате инцидента самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 300 м.

При этом Хосе Росас Аиспуро указал, что окончательные причины крушения будут названы после тщательного расследования. Власти создали специальную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

Руководитель региона также рассказал, что пострадавшие были госпитализированы. Состояние здоровья большинства пассажиров и членов экипажа не вызывает опасений. Только состояние пилота оценивается как тяжелое.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico разбился 31 июля в районе аэропорта города Дуранго. На борту авиалайнера было 103 человека - четыре члена экипажа, 97 взрослых пассажиров и двое детей. Все выжили. Самолет выполнял рейс из Дуранго в Мехико. После крушения аэропорт был закрыт.

Как сообщил в Twitter министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса, аэропорт мексиканского города Дуранго уже возобновил работу после падения самолета Embraer 190.-0-