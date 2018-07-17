Названа причина крушения Boeing на Кубе

17 июля, Мехико /БЕЛТА - Пренса Латина/. Причиной крупной авиакатастрофы на Кубе 18 мая стала ошибка пилотов, сообщил генеральный директор мексиканской авиакомпании Global Air Мануэль Родригес Кампо.

По данным, полученным после расшифровки черных ящиков, он заявил, что экипаж "поднял самолет в очень крутой угол подъема, создав недостаточную подъемную силу", что и послужило причиной авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Boeing-737 потерпел крушение 18 мая вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. В результате авиакатастрофы погибли 112 человек.-0-