Названа причина крушения вертолета владельца ФК "Лестер"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспертный анализ показал, что причиной крушения вертолета владельца английского футбольного клуба "Лестер" Вишайи Шривадданапрабхи стала неисправность рулевого винта. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Между тем ФК "Лестер" на своем официальном сайте опубликовал обращение сына погибшего при крушении вертолета владельца клуба. В сообщении сказано: "Хочу поблагодарить всех за невероятную поддержку. Произошедшее заставило меня понять, насколько важен отец для многих людей во всем мире, и меня тронуло, что многие приняли эту трагедию близко к сердцу. Чрезвычайно горжусь, что у меня такой необыкновенный отец. В течение долгого времени папа учил меня быть сильным и заботиться о семье. Он любил свою семью. Он превратил "Лестер" в семью. Горжусь, что эта семья, которую он построил, поддерживает друг друга в печальное время. Папа знал способ, как научить меня жизни и работе, не делая это похожим на урок или нотацию. Он был моим наставником и образцом для подражания. Я сделаю все, чтобы продолжить его дело и реализовать его мечты. Мы с семьей хотим поблагодарить каждого за искреннюю поддержку и добрые слова в самое трудное для нас время".

Вертолет, принадлежавший владельцу ФК "Лестер Сити", разбился вечером 27 октября. Катастрофа произошла рядом со стадионом команды в городе Лестер после матча с "Вест Хэм Юнайтед". Вертолет взлетел с территории стадиона спустя час после окончания матча и резко начал терять скорость, а затем упал и загорелся. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь. Помимо Вишайи Шривадданапрабхи на борту находились еще четыре человека. Все погибли.-0-