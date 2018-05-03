Названа страна с самым чистым воздухом в мире

Всемирная организация здравоохранения проинспектировала состояние воздуха в ста странах мира. Лучшей по этому показателю оказалась Финляндия. В стране Суоми эксперты ВОЗ зафиксировали самое низкое содержание микрочастиц пыли в воздухе — шесть микрограммов на кубический метр.

В пятерке стран с чистым воздухом оказались также скандинавские страны - Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия.

Самыми экологически неблагоприятными странами эксперты признали Уганду, Монголию, Катар и Камерун - здесь содержание пыли в воздухе превышает показатели стран-лидеров в десять и более раз.

Эксперты работали восемь лет - с 2008 года по 2016-ый. сначала они исследовали воздух, потом обрабатывали полученные данные.