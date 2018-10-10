Названо имя подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки, административного директора телекомпании TVN Виктории Мариновой задержан в Германии. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил на сегодняшнем брифинге в Совете министров, что подозреваемый в убийстве журналистки - Северин Надеждов Красимиров из города Русе. Он родился в 1997 году и жил рядом с местом совершения преступления. Министр также добавил, что Красимиров ранее уже был судим за кражу цветных металлов.

В ходе расследования было изъято достаточное количество вещественных доказательств, которые напрямую связывают подозреваемого с местом преступления и жертвой, отметил Маринов. В том числе частично готовы данные анализов ДНК, которые позволяют утверждать, что преступление совершил именно Красимиров.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поблагодарил за быструю работу всех, кто участвовал в расследовании.

Тело убитой 30-летней журналистки Виктории Мариновой нашел местный житель в парке города Русе 6 октября. Смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения.-0-