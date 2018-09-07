Трое погибли и двое ранены - названо имя стрелка из Цинциннати

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названо имя мужчины, который устроил стрельбу в банке американского города Цинциннати (штат Огайо). Об этом сообщает ABC News.

В результате инцидента погибли три человека, еще двое получили ранения. Сам стрелок был ликвидирован полицией. По данным правоохранителей, им оказался 29-летний Омар Энрике Санта Перес, который является жителем Огайо.

Начальник полиции Цинциннати Элиот Айзек сообщил на пресс-конференции, что преступник действовал в одиночку. Следователи полагают, что Перес легально купил оружие. Отмечается, что с собой у него было около 200 патронов.-0-