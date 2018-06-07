Названы лауреаты премии "Глобальная энергия"

Лауреатами международной энергетической премии "Глобальная энергия" в 2018 году стали академик Российской академии наук Сергей Алексеенко и профессор Университета Нового Южного Уэльса Мартин Грин (Австралия). Об этом сообщает ТАСС.

Академик РАН, экс-директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Сергей Алексеенко получил премию за подготовку теплофизических основ создания современных энергетических и энергосберегающих технологий и их применение при модернизации электростанций, мусороперерабатывающих предприятий и за разработку концепции охлаждения систем - от мощных вычислительных до атомных электростанций.

Алексеенко получил премию за исследования в области теплофизики - науки, которая обеспечивает энергетику базисными исследованиями. Работы Алексеенко охватывают такие области, как органическое топливо, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), энергосбережение и накопители энергии.

Профессор Мартин Грин получил премию за исследования, разработки и образовательную деятельность в области фотоэлектрической энергетики.

В 2017-2018 годы на премию претендовали 44 ученых из 14 стран.

Международная энергетическая премия "Глобальная энергия" учреждена в ноябре 2002 года и присуждается за научные разработки в области энергетики.

Обладателями награды могут стать граждане любой страны. Лауреаты награждаются дипломом, памятной медалью, золотым почетным нагрудным знаком и денежным чеком. Премиальный фонд в 2018 году составляет 39 млн российских рублей.

Решение о награждении выносит международный комитет по присуждению премии, в который входят 20 специалистов в области энергетики. С 2013 года комитет возглавляет британский ученый Родни Джон Аллам.