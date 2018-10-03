Названы лауреаты премии ТЭФИ-2018 в категории "Дневной эфир"

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве состоялось вручение телевизионной премии ТЭФИ-2018, церемония прошла в Московском театре мюзикла. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент объявлены лауреаты премии в категории "Дневной эфир". Лауреатов премии в категории "Вечерний прайм" назовут сегодня в 19.00 по минскому времени.

В номинации "Лучший ведущий утренней программы" победа досталась Марине Кравец (программа "Большой завтрак" на канале ТНТ).

В номинации "Дневное ток-шоу" победила программа "Жди меня" на НТВ.

Лучшей "Развлекательной программой "Образ жизни" стала передача "Орел и решка" канала "Пятница". "Много лет мы портили жизнь учителям географии, рассказывая о странах дальнего зарубежья. В этом году мы наконец-то сняли сезон "Орел и решка. Россия", где показали нашу страну такой же красивой, каким мы показывали весь остальной мир. Сейчас была программа про Байкал, по рейтингам она собрала больше, чем Монте-Карло", - отметил генеральный директор канала Николай Картозия, получая статуэтку.

Лучшей утренней программой признан благотворительный проект "День Ангела" Пятого канала. "Когда мы начинали пять лет назад, в банке данных России было 70 тыс. детей, которых можно усыновить, сегодня их стало 47 тыс. и нам кажется, что наш вклад тоже в этом есть", - отметила представитель программы.

Лучшей просветительской программой стал проект канала "Пятница" - "Мир наизнанку".

Программа Первого канала "Что? Где? Когда?" получила статуэтку ТЭФИ в номинации "Телеигра", а "Ревизорро" канала "Пятница" признано лучшим "Журналистским расследованием".

Лучшим дневным телевизионным сериалом стала "Улица" канала ТНТ. В номинации "Программа для детей и юношества" победил мультсериал "Три кота" канала СТС.

В категории "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм" лучшей стала передача "Белки - Танцы" Первого канала.

Лучшей в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор" стала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Знаменитая спортсменка была комментатором соревнований по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2018. Трансляции проходили на Первом канале. Лучшим телевизионным проектом о спорте стал "Ледниковый период. Дети" Первого канала.

В номинации "Документальный проект" победила программа "Засекреченные списки" канала РЕН-ТВ.

В номинации "Реалити-шоу" победила программа "Решала" канала "Че".

Премия ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.-0-