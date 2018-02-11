Названы возможные причины крушения самолета в Подмосковье

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы возможные причины крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, сообщают информационные агентства.

Источник в экстренных службах проинформировал ТАСС, что ЧП могло произойти из-за погодных условий, а также из-за ошибки экипажа и технеисправности. Кроме того, в СМИ появились сообщения, что неподалеку от места падения авиалайнера найдены обломки еще одного воздушного судна, предположительно, почтового вертолета. В свою очередь компания "Почта России" опровергла данную информацию.

Пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово и упал в Раменском районе Подмосковья. Он выполнял рейс по маршруту Домодедово - Орск. На борту самолета находился 71 человек, большинство пассажиров были жителями Оренбургской области, известно, что в их числе был один ребенок. В аэропорту Орска с родными и близкими погибших работают психологи, в Саратове для принятия необходимых мер поддержки создан оперативный штаб. Открыта горячая линия 8-800-775-17-17.

Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу и выразил соболезнование в связи с гибелью людей. -0-