Не менее 10 человек погибли от наводнений на острове Майорка

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 10 человек погибли от наводнений на испанском острове Майорка, один ребенок числится пропавшим без вести, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов в Twitter.

Пострадавшие от наводнений районы посетил председатель правительства Испании Педро Санчес, он пообещал принять меры для нормализации ситуации.

В результате удара стихии более 200 человек были эвакуированы, в некоторых населенных пунктах в школах отменили занятия. Мощные потоки воды смывали автомобили.

В зоне бедствия работают спасатели и военные. По данным СМИ, это самое большое число жертв наводнений в Испании за последние 25 лет. Больше всего пострадали муниципалитеты Сан-Лоренсо, Сон-Сервера, Арта, населенный пункт Сильот.-0-