Не менее 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 12 человек погибли, ранен 31 в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщают информагентства.

Террорист-смертник подорвался у министерства городского восстановления и развития страны в районе Даруламан около 13.00 по местному времени, когда сотрудники покидали здание.

Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство".-0-