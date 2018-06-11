Не менее 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 12 человек погибли, ранен 31 в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщают информагентства.
Террорист-смертник подорвался у министерства городского восстановления и развития страны в районе Даруламан около 13.00 по местному времени, когда сотрудники покидали здание.
Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3562 BYN
|2.354 BYN
|2.358 BYN
|USD
|1.9972 BYN
|1.999 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.2041 BYN
|3.185 BYN
|3.204 BYN