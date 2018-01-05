Не менее 13 человек погибли из-за непогоды в США

Холода и сильные снегопады уже унесли жизни не менее тринадцати человек в США, сообщает ТАСС. Жертвы непогоды есть в штатах Висконсин, Техас, Миссури и Мичиган. Известно минимум о шести людях, скончавшихся в результате обморожения, остальные погибли в ДТП, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.
Пока синоптики прогнозируют лишь усиление снегопадов в восточных регионах страны и на атлантическом побережье. В штатах, которые непогода уже затронула, было отменено в общей сложности примерно три тысячи авиарейсов. Огромное количество людей в Вирджинии, Северной Каролине и Флориде остались без электроснабжения. В Нью-Йорке, где температура воздуха в четверг опустилась до пяти градусов ниже нуля, был объявлен "код синий". Власти призывают граждан помогать бездомным людям.
В Сент-Луисе (штат Миссури) температура достигает тринадцати градусов ниже нуля, что примерно на пятнадцать-двадцать градусов ниже нормы. В некоторых штатах в связи с неблагоприятными погодными условиями были закрыты школы. А в Таллахасси (штат Флорида) впервые за последние двадцать девять лет выпал снег. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3885 BYN
|2.386 BYN
|2.393 BYN
|USD
|1.985 BYN
|1.987 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.469 BYN
|3.435 BYN
|3.45 BYN