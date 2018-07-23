Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в Торонто

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в одном из жилых районов канадского Торонто, сообщают информагентства.

По информации местной полиции, одна женщина скончалась, девочка находится в критическом состоянии.

Стрелок ликвидирован.

Инцидент произошел вечером 22 июля (по местному времени) в восточной части города. Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 15 выстрелов. Другие подробности происшествия пока не приводятся.-0-