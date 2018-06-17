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Не менее 20 человек пострадали при стрельбе в штате Нью-Джерси

В мире 17.06.2018 | 18:19
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Стали известны подробности ночной стрельбы по посетителям выставки Art All Night в Трентоне (штат Нью-Джерси). В результате инцидента пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор округа Мерсер Анджело Онофри. Трансляцию выступления прокурора вели местные телеканалы.

По сообщению прокурора, выстрелы прозвучали примерно в 02:45 по местному времени. Злоумышленников было не менее двух. Один из них - мужчина 33 лет - убит, второй задержан.

В числе 20 пострадавших и люди с огнестрельными ранениями, и те, кто получил травмы в давке. Некоторым медицинская помощь была оказана на месте. Самому младшему из пострадавших 13 лет, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщил Онофри, полиция открыла ответный огонь. О причинах нападения на посетителей выставки прокурор не сообщил.

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Теги
смерть, стрельба, США
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