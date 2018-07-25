Не менее 20 человек пострадали во время взрывов в больнице в Лиме

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 человек получили ранения во время двух взрывов, прогремевших в одной из частных больниц в Лиме, сообщают информагентства.

По данным перуанских СМИ, взрывы устроили два местных жителя, которые таким образом пытались отомстить за гибель своей матери, лечившейся в этой больнице. Брат и сестра, устроившие взрывы, также серьезно пострадали и находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

Взрывные устройства находились в рюкзаках, один из которых был оставлен на парковке рядом с больницей, а второй - в ее лаборатории.-0-