Не менее 30 человек погибли из-за мощного урагана в Индии

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии не менее 30 человек погибли и около 20 получили серьезные травмы из-за мощного урагана, сообщают информагентства.

Причиной несчастных случаев стало падение деревьев и обрушение кровли. Есть погибшие и от ударов молний.

Грозовые ливни и шквалистый ветер обрушились на индийский штат Уттар-Прадеш на севере страны вечером 8 июня. В северной части Индии непогода может продолжить бушевать и в ближайшие дни.-0-