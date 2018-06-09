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Не менее 30 человек погибли из-за мощного урагана в Индии

В мире 09.06.2018 | 13:45
Фото из архива
Фото из архива

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии не менее 30 человек погибли и около 20 получили серьезные травмы из-за мощного урагана, сообщают информагентства.

Причиной несчастных случаев стало падение деревьев и обрушение кровли. Есть погибшие и от ударов молний.

Грозовые ливни и шквалистый ветер обрушились на индийский штат Уттар-Прадеш на севере страны вечером 8 июня. В северной части Индии непогода может продолжить бушевать и в ближайшие дни.-0-

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Теги
Индия, смерть, стихийное бедствие, травматизм, ураган
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