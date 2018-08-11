Не менее 30 человек пострадали во время взрыва на заводе в Бразилии

Не менее 30 человек доставлены в больницу после взрыва на заводе в бразильском муниципалитете Ипатинга (штат Минас-Жерайс). Об этом сообщает ТАСС.
Источником взрыва стало оборудование для хранения газа.
"Никто из пострадавших не находится в критическом состоянии, большинство из них получило небольшие ушибы", - приводит агентство заявление компании-производителя стали Usiminas, которой принадлежит завод.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3538 BYN
|2.344 BYN
|2.358 BYN
|USD
|2.0557 BYN
|2.045 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|3.0749 BYN
|3.055 BYN
|3.085 BYN