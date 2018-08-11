Не менее 30 человек пострадали во время взрыва на заводе в Бразилии

Не менее 30 человек доставлены в больницу после взрыва на заводе в бразильском муниципалитете Ипатинга (штат Минас-Жерайс). Об этом сообщает ТАСС.

Источником взрыва стало оборудование для хранения газа.

"Никто из пострадавших не находится в критическом состоянии, большинство из них получило небольшие ушибы", - приводит агентство заявление компании-производителя стали Usiminas, которой принадлежит завод.