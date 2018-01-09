Не менее пяти человек погибли при сходе оползней на юге Калифорнии

По меньшей мере пять человек стали жертвами оползней в южной части штата Калифорния (США), передают информагентства. Их вызвали ливни, которые также разрушили несколько зданий и сооружений.
Еще совсем недавно в данном регионе бушевали пожары, которые выжгли большую часть растительности, способную препятствовать сходу водно-грязевых потоков. Пожары сменились дождями, накрывшими в том числе и город Санта-Барбара, где у многих американских знаменитостей есть домики.
Учитывая экстренную ситуацию, местные власти приняли решение эвакуировать десятки тысяч людей. Первоначально речь шла о 7 тыс. эвакуированных, но она может вырасти до 23.
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